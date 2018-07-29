play
pause
  • $ 62.97 ↑
  • € 73.34 ↓

Предсезонный сбор баскетбольного клуба «Купол-Родники» из Ижевска пройдёт в начале августа

11:05, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
11:05, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
249
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"
Фото: vk.com/bkrodniki
249
0

Традиционный турнир намечен на 10-15 сентября 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Команда «Купол-Родники» соберётся на предсезонный сбор в начале августа. Как сообщает пресс-службы баскетбольного клуба, сбор пройдёт в Чайковском на базе «Снежинка».

Также сообщается, что традиционный турнир стартует в сентябре.

«С 10 по 15 сентября в Ижевске пройдет традиционный турнир на призы завода «Купол». Состав участников уточняется, но обещает быть представительным. Далее мы проведём товарищеские матчи с командами Лиги ВТБ. Одним из спарринг-партнёров точно будет казанский «Униксё. А с 24 сентября мы сыграем на турнире Петренко в Химках. Сезон стартует в октябре», - раскрыл планы на ближайшее будущее директор команды Константин Стародумов.

11:05, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
249
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
14460

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

9635
13:50, 23 июля, 2018

В Удмуртии в воскресенье ожидается похолодание и дожди

5691
17:10, 27 июля, 2018

В Ижевске заведующую терапевтическим отделением взяли с поличным при получении денег от пациента

5430
15:25, 23 июля, 2018

Симкомат: предприниматель из Ижевска изобрел «убийцу» салонов связи

5175
12:20, 25 июля, 2018

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

11:38, 23 июля, 2018
2870

В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

2474
16:42, 23 июля, 2018

Народный артист Иосиф Кобзон впал в кому

2273
13:09, 28 июля, 2018

Сергей Шнуров пробежал 10 км марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

1993
17:55, 22 июля, 2018

Поклонская рассказала об уголовном преследовании на Украине

1884
18:40, 23 июля, 2018

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

14:37, 22 июля, 2018
2752

Пожилая австралийка ослепла из-за просроченной туши

1997
12:30, 22 июля, 2018

В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку

1974
18:15, 25 июля, 2018

Страхи Ньюта Саламандера и Николас Фламель: что показали в новом трейлере «Фантастических тварей»

1935
19:00, 22 июля, 2018

Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в его работе

1809
17:42, 22 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

27 июля, 2018

УКС продолжают работы в Ижевске

27 июля, 2018

Замена трубопроводов в Ижевске

27 июля, 2018