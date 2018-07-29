Предсезонный сбор баскетбольного клуба «Купол-Родники» из Ижевска пройдёт в начале августа

Традиционный турнир намечен на 10-15 сентября 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Команда «Купол-Родники» соберётся на предсезонный сбор в начале августа. Как сообщает пресс-службы баскетбольного клуба, сбор пройдёт в Чайковском на базе «Снежинка».

Также сообщается, что традиционный турнир стартует в сентябре.

«С 10 по 15 сентября в Ижевске пройдет традиционный турнир на призы завода «Купол». Состав участников уточняется, но обещает быть представительным. Далее мы проведём товарищеские матчи с командами Лиги ВТБ. Одним из спарринг-партнёров точно будет казанский «Униксё. А с 24 сентября мы сыграем на турнире Петренко в Химках. Сезон стартует в октябре», - раскрыл планы на ближайшее будущее директор команды Константин Стародумов.