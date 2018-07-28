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В Ижевске появился новый зал бокса

13:06, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
13:06, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#бокс
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Площадку открыли в спортивной школе №9.

Ижевск. Удмуртия. Новый боксерский зал появился в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, площадка открылась в спортивной школе №9 по улице 9 Января.

Ижевск победил в республиканском конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики в 2017 году». Выигранные средства – 650 тыс. рублей – город направил на оборудование нового зала на Буммаше и оснащение инвентарём всех городских боксёрских залов.

В сентябре в Удмуртии планируют открыть еще один зал бокса, который станет в республике 19-м.

Сейчас в Удмуртии спортивную подготовку по боксу проходит более 850 человек, из них 522 - в спортивных школах Ижевска. Удмуртская федерация бокса ежегодно проводит более 50 спортивных мероприятий различного уровня.

13:06, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
243
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#бокс

 

 

 


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