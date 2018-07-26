Фигуристка из Ижевска Алина Загитова претендует на звание «Спортсменка года»

Ее соперниками стали спортсменки из США и Германии.

Ижевск. Удмуртия. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова может стать «Спортсменкой года». Ее включили в мировое голосование на сайте фонда «Women's Sports Foundation».

Среди девяти соперниц Алины - спортсменки из США и Германии. Свой голос можно отдать за атлетов, чьи выступления за 2018 год особенно запомнились болельщикам.

Фонд предлагает две номинации: по индивидуальным («Individual Sport Finalists») и командным видам спорта («Team Sport Finalists»). Загитова входит в первую группу.

Голосование продлится до 3 августа.

Наша справка: Фонд «Women's Sports Foundation» — это некоммерческая благотворительная организация, цель которой привлечение женщин в спорт и улучшение их жизни с помощью физической активности. Фонд был основан в 1974 году теннисисткой Билли Джин Кинг.