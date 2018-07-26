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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова претендует на звание «Спортсменка года»

12:59, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
12:59, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Алина Загитова
Фото: wikipedia.org
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Ее соперниками стали спортсменки из США и Германии.

Ижевск. Удмуртия. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова может стать «Спортсменкой года». Ее включили в мировое голосование на сайте фонда «Women's Sports Foundation».

Среди девяти соперниц Алины - спортсменки из США и Германии. Свой голос можно отдать за атлетов, чьи выступления за 2018 год особенно запомнились болельщикам.

Фонд предлагает две номинации: по индивидуальным («Individual Sport Finalists») и командным видам спорта («Team Sport Finalists»). Загитова входит в первую группу.

Голосование продлится до 3 августа.

Наша справка: Фонд «Women's Sports Foundation» — это некоммерческая благотворительная организация, цель которой привлечение женщин в спорт и улучшение их жизни с помощью физической активности. Фонд был основан в 1974 году теннисисткой Билли Джин Кинг.

12:59, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
227
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Алина Загитова

 

 

 


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