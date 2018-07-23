Пожар в Ижевске, пытки заключенного в Ярославле и киберсопротивление в США : что произошло минувшей ночью

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» по традиции начинает день с подборки событий, которые вы могли пропустить.

Пожар в Ижевске:

В столице Удмуртской Республики в воскресенье, 22 июля, произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. Горела квартира в поселке Машиностроителей. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:16. К тушению пожара привлекалось 7 единиц техники и 25 человек личного состава. Площадь пожара составила 37 кв.м., огнем была повреждена внутренняя отделка стен, потолка, мебель, имущество и оконная рама.

Избиение осужденного:

Семнадцать сотрудников УФСИН (Управление Федеральной службы исполнения и наказания) отстранили от работы после пыток осужденного в Ярославской исправительной колонии №1, сообщает Интерфакс. Об этом агентству Интерфакс сообщил уполномоченный по правам человека в области Сергей Бабуркин.

Интерфакс напоминает, что в пятницу «Новая Газета» опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. Издание сообщало, что на видео присутствуют сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области. Человек, которого избивали - заключенный Евгений Макаров. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года, утверждает газета.

«Прокуратура и следователи тогда начали проверку по заявлению осужденных об избиении. Адвокаты неоднократно сообщали о том, что не могут попасть в колонию к осужденным», - говорится в сообщении.

Киберсопротивление:

В Киберкомандовании США создали специальную группу по противодействию действиям России в киберпространстве. RT сообщает, что об этом заявил командующий генерал Пол Накасоне в ходе выступления на форуме по безопасности.

«Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016—2017 годов», — сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Накасоне занял свой пост в мае 2018 года вскоре после того, как Киберкомандование было выделено в отдельную структуру в составе Пентагона. Он также возглавляет Агентство национальной безопасности США.