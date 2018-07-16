Последним клубом, за который выступал игрок, был «Иркут».

Ижевск. Удмуртия. Ижевские «Купол-Родники» подписали контракт с Андреем Куземкиным. Последним клубом, за который выступал игрок, был «Иркут», сообщает пресс-служба команды.

Куземкин начинал карьеру в Латвии. Затем выступал за «Новосибирск», «Тобольск», «Енисей», «Урал».

«Добро пожаловать, Андрей, в нашу дружную баскетбольную семью», - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне за «Иркут» Куземкин провел 36 игр и набирал в среднем по 4,4 очка за игру. Сезоном ранее, выступая за «Урал», баскетболист принял участие в 28 поединках, набирая в среднем по 11,4 очка.