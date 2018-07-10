Дети из Ижевска сняли клип в поддержку сборной России на ЧМ-2018

Ребята читают рэп на мотив песни «Во поле березка стояла».

Ижевск. Удмуртия. Дети из Ижевска сняли клип в поддержку российской сборной на чемпионате мира по футболу. Мотив выбрали народный: на видео ребята читают рэп на мотив песни «Во поле березка стояла».

Клип появился на канале «DiStory - Дианины Истории» в «Ютубе».

«Мы очень старались и делали этот клип в поддержку нашей сборной по футболу», - написали авторы.

ВО ПОЛЕ КОМАНДА СТОЯЛА (Премьера клипа, 2018) Ребята, распространяйте это видео, пусть наши футболисты это увидят, и знают, что мы ГОРДЫ ЗА НИХ!!!!!

На видео присутствует нарезка моментов с матчей сборной, а также виды Ижевска, на фоне которых поют малыши. Засветились в клипе Свято-Михайловский собор, монумент Дружбы народов, стадионы и спортивные площадки столицы Удмуртской Республики.

Клип был опубликован перед матчем четвертьфинала, где сборная России проиграла команде Хорватии.