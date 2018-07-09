Жители Удмуртии смогут принять участие в гонке на квадроциклах Can-Am X Race

В Удмуртии с 3 по 5 августа пройдет крупнейшая российская гонка на квадроциклах.

Ижевск. Удмуртия. Can-Am X Race – преемница легендарной квадросерии Can-Am Trophy Russia. Организаторы стараются сделать каждый этап соревнований уникальным, востребованным не только российскими, но и зарубежными спортсменами. Этапы серии проводятся как традиционные соревнования, включенные с соответствующим статусом в календарный план спортивных мероприятий Российской автомобильной федерации (календарь РАФ). 2 этап, который пройдет в Ижевске, является также этапом Кубка России по ралли-рейдам (категория Т3).

В этом сезоне дан старт новой зачетной категории Adventure. Это спортивно-туристическая группа с менее жесткими техническими требованиями. Другими словами, первый шаг для тех, кто хочет окунуться в мир ралли-рейдов, понять специфику этой дисциплины, её особенности. Для старта понадобится обычный квадроцикл, шлем и экипировка.

Допускаются как квадроциклисты (ATV), так и участники на мотовездеходах (SSV). Культурная навигация, квесты, поиск кладов, и, конечно, увлекательные маршруты – всё это ждет новых участников Can-Am X Race. Экипажи Adventure также пройдут часть спортивной трассы, подготовленной для группы Sport.

Участвовать могут все желающие без ограничения по опыту и профессиональным навыкам. Обязательное условие: участник должен иметь водительское удостоверение, дающее право на управление данной техникой (А1, А2). То есть как минимум должен быть старше 16 лет.

Открытие 2 этапа Can-Am X Race в Ижевске состоится в пятницу, 3 августа, в 16:30 на улице Архитектора Берша. Все желающие смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от организаторов и партнеров гонки. Тут же будет зрительский спецучасток.