Ижевский «Зенит» сыграл вничью со второй командой Уфы

Соперники голами не отметились.

Уфа. Футболисты ижевского «Зенита» сыграли вничью со второй командой Уфы. Соперники голами не отметились.

«Матч прошел при хорошей погоде в обоюдных атаках. Как хозяева, так и ижевский коллектив наигрывали комбинации и просматривали потенциальных новичков», - сообщает официальная группа команды Вконтакте.

Отметим, что «Уфа-2» в следующем сезоне будет выступать вместе с «Зенитом» в зоне Урал-Приволжье. В субботу, 7 июля, коллектив из Ижевска проведет еще один контрольный матч. Противостоять «Зениту» будет «Нефтехимик».