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Спортивный инстаграм Удмуртии: сбор Вылегжанина и продолжение сезона «Торпедо»

16:00, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
16:00, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
842
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#биатлон\n#Елизавета Туктамышева\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: instagram.com/torpedoizhevsk/
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«Сусанин» представляет традиционный обзор аккаунтов спортивных звезд республики.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты ИА Сусанин в очередной раз подготовили для своих читателей подборку фотографий из аккаунтов спортивных звезд Удмуртии. В рубрике инста-странички Максима Вылегжанина, Максима Белькова, Анастасии Кайшевой, Алины Загитовой и других спортсменов республики.

Уроженка Удмуртии Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает готовиться к новому сезону под руководством Этери Тутберидзе. Сборы проходят на базе учебно-тренировочного центра в Новогорске. Осенью фигуристка выступит на двух этапах мировой серии Гран-при в Хельсинки и Москве.

Level 2@d_gleikh#поймайсалфеткуконфетку

51.6k Likes, 413 Comments - Alina Zagitova (@azagitova) on Instagram: "Level 2@d_gleikh#поймайсалфеткуконфетку"

Лыжник Максим Вылегжанин также готовится к следующему сезону. Июньский сбор Максима Вылегжанина проходил в эстонском городе Отепя.

«Закончился ещё один сбор. Я доволен, что он прошёл без срывов и неприятностей. План выполнен на 100», - написал у себя на страничке Вылегжанин.

Закончился ещё один сбор. Я доволен, что он прошёл без срывов и неприятностей. План выполнен на 100% Завтра у сына день рождения и,конечно, я везу ему подарок. Какой подарок выбрали бы вы ребёнку на 4 года? #вмакс #лквылегжанина #лыжи #лыжныегонки #сборнаяроссии #сбор #домой #деньрождения #сын #4года #подарок

1,433 Likes, 28 Comments - Максим Вылегжанин (@max_vylegzhanin) on Instagram: "Закончился ещё один сбор. Я доволен, что он прошёл без срывов и неприятностей. План выполнен на..."

Младшая сестра Ульяны Кайшевой – Анастасия – которая также входит в состав сборной России по биатлону (юниорски – прим. ред.), порадовала своих поклонников несколькими снимками из Тюмени, где команда закладывает фундамент к зимним стартам.

if you see a target, shoot it.

231 Likes, 1 Comments - Настя Кайшева (@kayshevava) on Instagram: "if you see a target, shoot it."

Instagram post by Настя Кайшева * Jun 26, 2018 at 4:21pm UTC

214 Likes, 0 Comments - Настя Кайшева (@kayshevava) on Instagram

Небольшое видео со сборов выложила на своей страничке и Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, которая на протяжении нескольких лет живет и тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина.

Every last training in the camp should be like this #kek

2,337 Likes, 12 Comments - Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik) on Instagram: "Every last training in the camp should be like this #kek"

В самом разгаре сезон у футболисток ижевского «Торпедо», которые в пятницу поборются с «Чертаново» за выход в полуфинал кубка России. Ранее клуб из столицы Удмуртии обыграл соперниц из Уфы.

Выиграли! Забили! 2:0! Поздравляем наших торпедовок с победой в игре с командой "Уфа"! Голы забили Екатерина Фролова и Ксения Гаранина. Благодарим наших соперниц за отличную игру и самоотдачу. Ну а наших девушек ждёт следующий матч в борьбе за кубок с командой "Чертаново"Ждём девушек на ижевском поле, 6 июля, точное время напишем совсем скоро #торпедоижевск #ижевскзакрасивыйфутбол

202 Likes, 12 Comments - ФК "Торпедо" Ижевск (@torpedoizhevsk) on Instagram: "Выиграли! Забили! 2:0! Поздравляем наших торпедовок с победой в игре с командой "Уфа"! Голы..."

Вчера был фантастический день! От всей команды поздравляем @teamrussia с выходом в 1/4 финала Чемпионата Мира 2018⠀ Как и наши ребята, мы тоже вышли в 1/4 финальной части Кубка России Давайте вместе творить футбольную историю Кстати, следующий матч в рамках Кубка пройдёт в Ижевске и нам будет нужна вся ваша поддержка! ⠀ #живемфутболом #торпедоижевск #кубокроссии2018 #чм2018

137 Likes, 1 Comments - ФК "Торпедо" Ижевск (@torpedoizhevsk) on Instagram: "Вчера был фантастический день! От всей команды поздравляем @teamrussia с выходом в 1/4 финала..."

16:00, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
842
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#биатлон\n#Елизавета Туктамышева\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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