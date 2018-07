Спортивный инстаграм Удмуртии: сбор Вылегжанина и продолжение сезона «Торпедо»

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты ИА Сусанин в очередной раз подготовили для своих читателей подборку фотографий из аккаунтов спортивных звезд Удмуртии. В рубрике инста-странички Максима Вылегжанина, Максима Белькова, Анастасии Кайшевой, Алины Загитовой и других спортсменов республики.

Уроженка Удмуртии Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает готовиться к новому сезону под руководством Этери Тутберидзе. Сборы проходят на базе учебно-тренировочного центра в Новогорске. Осенью фигуристка выступит на двух этапах мировой серии Гран-при в Хельсинки и Москве.

Лыжник Максим Вылегжанин также готовится к следующему сезону. Июньский сбор Максима Вылегжанина проходил в эстонском городе Отепя.

«Закончился ещё один сбор. Я доволен, что он прошёл без срывов и неприятностей. План выполнен на 100», - написал у себя на страничке Вылегжанин.

Младшая сестра Ульяны Кайшевой – Анастасия – которая также входит в состав сборной России по биатлону (юниорски – прим. ред.), порадовала своих поклонников несколькими снимками из Тюмени, где команда закладывает фундамент к зимним стартам.

231 Likes, 1 Comments - Настя Кайшева (@kayshevava) on Instagram: "if you see a target, shoot it."

Небольшое видео со сборов выложила на своей страничке и Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, которая на протяжении нескольких лет живет и тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина.

2,337 Likes, 12 Comments - Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik) on Instagram: "Every last training in the camp should be like this #kek"