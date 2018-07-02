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Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

09:30, 02 июля, 2018
Анна Торхова
09:30, 02 июля, 2018
Анна Торхова
1133
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: vk.com/a.brechalov
1133
0

Соревнования проходили в Австрии.

Клагенфурт. Австрия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в третий раз принял участие в серии соревнований по триатлону «Ironman» («Железный человек»). Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте.

Старты проходили в Австрии. Дистанция состояла из заплыва на 3,8 км, заезда на велосипеде на 180 км и марафонского забега на 42 км. Финишное время Бречалова составило 11 часов и 35 минут. Глава занял 989 место из 2 315.

«Особые слова благодарности моему тренеру Максиму Кряту! Макс, с учётом всех обстоятельств и препятствий при «подготовке» к старту, считаю, что мы сделали невозможное) На 50% моя третья «железяка» твоя!», - отметил Бречалов.

 
09:30, 02 июля, 2018
Анна Торхова
1133
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

 

 

 


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