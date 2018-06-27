В финале спортсменки обыграли представительниц Кубанского государственного университета физкультуры и спорта.

Белгород. Женская команда УдГУ по гандболу победила на летней всероссийской универсиаде. Участие в соревнованиях приняли 13 команд, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

В женском турнире коллективы были разбиты на две группы. Команда УдГУ играла в группе с воронежскими и петербургскими спортсменками. Гандболистки, представляющие Удмуртию, стали победителями в своей группе, одержав две победы.

В финале спортсменки встречались с представительницами Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. По итогам игры гандболистки УдГУ одержали победу со счетом 30:21. Третье место заняли студентки Дальневосточного федерального университета, которые обыграли команду из Воронежа.