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До 34 градусов в тени может потеплеть в Удмуртии 26 июня

15:15, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
15:15, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#жара\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: ИА "Сусанин"
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Синоптики не исключают прохождение локальных гроз на территории республики.

Ижевск. Удмуртия. До 34 градусов по Цельсию в тени может потеплеть в Удмуртии 26 июня. Синоптики не исключают прохождение локальных гроз на территории республики, сообщила в Фейсбуке руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина.

«При грозах ливни, может быть град, кратковременное усиление ветра», - уточнила Шумихина.

Также синоптики отмечают, что в ближайшие дни погода в республике существенно не изменится – сохранится жара и вероятность гроз с градом и сильным ветром.

Ночью температура воздуха установится на уровне 15-20 градусов, днем до 28-33 градусов. «Это выше норм на 5-6 градусов», - отмечают в Гидрометцентре.

28 числа температура воздуха поднимется до 29 градусов, а 29 и 30 июня жара ослабнет - днем ожидается до 25-27 градусов.

15:15, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
395
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#жара\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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