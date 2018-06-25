Футболистки ижевского «Торпедо» на выезде уступили «Чертаново»

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды.

Москва. Футболистки ижевского «Торпедо» в очередном матче чемпионата России на выезде уступили «Чертаново». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды.

Результативными ударами отметились Марина Кисконен, Нелли Коровкина (пенальти) и Дарья Солонович. На данный момент команда из столицы Удмуртии располагается на последней строчке в дивизионе. В свою очередь «Чертаново» располагается на 4 промежуточном месте, в активе команды 13 очков.

«У нас пока нет голов, нет ни одного очка, однако, я думаю, что мы на правильном пути. Еще раз повторюсь, что нужны лидеры, которые бы повели за собой. А так игра была интересная и зрелищная, не так безнадежно все было, как в матчах первого круга. […] В этом году мы попали в команду сильнейших: все 7 команд по бюджету, по уровню, по качеству селекции действительно сильнее чем мы, но, я думаю, что каждая игра - это хороший урок и экзамен», - сказал после игры наставник «Торпедо» Константин Кайгородов.