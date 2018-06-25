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Футболистки ижевского «Торпедо» на выезде уступили «Чертаново»

09:50, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
09:50, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Москва\n#Удмуртия
Фото: vk.com/wfc_chertanovo
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Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды.

Москва. Футболистки ижевского «Торпедо» в очередном матче чемпионата России на выезде уступили «Чертаново». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды.

Результативными ударами отметились Марина Кисконен, Нелли Коровкина (пенальти) и Дарья Солонович. На данный момент команда из столицы Удмуртии располагается на последней строчке в дивизионе. В свою очередь «Чертаново» располагается на 4 промежуточном месте, в активе команды 13 очков.

 «У нас пока нет голов, нет ни одного очка, однако, я думаю, что мы на правильном пути. Еще раз повторюсь, что нужны лидеры, которые бы повели за собой. А так игра была интересная и зрелищная, не так безнадежно все было, как в матчах первого круга. […] В этом году мы попали в команду сильнейших: все 7 команд по бюджету, по уровню, по качеству селекции действительно сильнее чем мы, но, я думаю, что каждая игра - это хороший урок и экзамен», - сказал после игры наставник «Торпедо» Константин Кайгородов.

09:50, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
357
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Москва\n#Удмуртия

 

 

 


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