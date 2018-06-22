Среди наград - 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

Анапа. Спортсмены из Удмуртии завоевали 12 медалей на кубке мира по смешанным боевым искусствам. Среди наград 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых, сообщает Центр спортивной подготовки республики.

Соревнования состоялись в рамках открытого всероссийского форума боевых искусств. Всего в боях приняли участие 24 команды со всей России и ближнего зарубежья.

В составе сборной команды Удмуртии были воспитанники воткинской школы самбо и дзюдо «БИСК» и удмуртского кадетского корпуса.