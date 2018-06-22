Речь идет как о командных, так и о личных соревнованиях.

Каорле. Италия. Спортсмены из Удмуртии завоевали несколько медалей на европейском чемпионате по дартсу. Речь идет как о командных, так и о личных соревнованиях, сообщает Центр спортивной подготовки республики.

Олег Васильев расположился на втором месте в составе сборной на первенстве среди юношей, также он занял 3 место в парном разряде. Тамерлан Сюбкаев также взял серебро в составе сборной России.

Арина Харитонова заняла 3 место в личном разряде среди девушек до 15 лет. Анна Борискина завоевала бронзу в личном разряде среди девушек до 18 лет. Марина Кононова заняла 3 место в личных соревнованиях среди женщин, 3 место в крикете.

Отметим, что старшим тренером сборной Удмуртии по дартс является Сергей Полушкин.