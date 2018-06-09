Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» предоставил в ФХР финансовую гарантию от правительства Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Хоккейный клуб «Ижсталь» предоставил в ФХР гарантийное письмо от правительства Удмуртии о финансировании клуба в объеме, достаточном для участия в Чемпионате Высшей хоккейной лиги в сезоне 2018-2019 годов», - говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле клуб подписал соглашение о сотрудничестве с «Северсталью».