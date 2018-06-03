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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в основной состав сборной России на сезон 2018-2019

14:15, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
14:15, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
218
0
#спорт\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия
218
0

Помимо нее, в число членов российской сборной также включили и другого биатлониста из Удмуртии - Александра Поварницына.

Москва. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в основу сборной России на сезон 2018-2019. Союз биатлонистов опубликовал список спортсменов, вошедших в состав национальной команды.  

Так, предсезонную подготовку стреляющая лыжница из Можги начнет вместе с Екатериной Юрловой-Перхт, Викторией Сливко, Дарьей Виролайнен, Кристиной Резцовой, Валерией Васнецовой, Анастасией Егоровой и Светланой Мироновой.  

Помимо Ульяны Кайшевой, в число членов российской сборной также включили и другого биатлониста из Удмуртии - Александра Поварницына. Подготовку к сезону он начнет в составе резервной мужской команды.  

Отмечается, что после предсезонной подготовки у спортсменов пройдут отборочные старты. На трассу биатлонисты выйдут в ноябре 2018 года. Тогда тренерский штаб определится с составами команд на Кубок мира и Кубок IBU. 

14:15, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
218
0
#спорт\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия

 

 

 


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