Также в число претендующих на место в основном составе вошла Елизавета Туктамышева.

Москва. Россия. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова стала кандидатом в сборную России на сезон 2018-2019. Списки претендующих на места в основном составе национальной команды опубликовала Федерация фигурного катания России.

Так, вместе с чемпионкой Олимпийских игр в Пхенчхане в список кандидатов включены Станислава Константинова, Евгения Медведева, Мария Сотскова и Полина Цурская.

Также в число претендующих на место в основном составе вошла другая уроженка Удмуртии - Елизавета Туктамышева. Сейчас фигуристка родом из Глазова тренируется у Алексея Мишина и выступает за Санкт-Петербург.

Напомним, Алина Загитова приезжала в Ижевск в конце мая. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию провела мастер-класс для юных спортсменов.

Мастер-класс Алины Загитовой в Ижевске