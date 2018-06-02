Олимпийская вице-чемпионка Ирина Слуцкая приедет в Ижевск

Визит фигуристки связан с проведением всероссийской акции «Жить, побеждая диабет!».

Ижевск. Удмуртия. Обладательница двух олимпийских медалей Ирина Слуцкая приедет в Ижевск. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, фигуристка пробудет в городе 15 и 16 июня в рамках Всероссийской акции «Жить, побеждая диабет!».

Основная цель проекта – консолидация усилий для борьбы с неинфекционными заболеваниями, в частности с диабетом, через приобщение населения к здоровому образу жизни.

В Ижевске Ирина Слуцкая проведет расширенное заседание «Диабет победим. Ответственность государства, общества и гражданина», примет участие в подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Удмуртской Республикой и добровольным физкультурным союзом.

Кроме того, запланированы мастер-класс по скандинавской ходьбе для людей с диабетом, мастер-класс по фигурному катанию для детей, учащихся в спортивных школах на отделении фигурного катания и также мастер-класс для детей с диабетом.

Напомним, что в конце мая в столицу Удмуртии приезжала уроженка Ижевска олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Она провела мастер-класс для начинающих спортсменов.