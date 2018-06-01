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Звезды Первого канала сыграли в футбол с воспитанниками детского дома в Ижевске

19:05, 01 июня, 2018
Марат Газизуллин
19:05, 01 июня, 2018
Марат Газизуллин
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#дети\n#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#видео\n#Удмуртия\n#Первый канал\n#благотворительность
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На поле стадиона «Купол» команда «Молния» приняла команду, составленную из известных в прошлом футболистов и деятелей культуры.

Ижевск. Удмуртия. В день защиты детей воспитанники Республиканского детского дома в Ижевске получили возможность сыграть со звездами Первого канала.

Матч носил благотворительный товарищеский характер. Даже таймы по просьбе команды гостей были сокращены до 20 минут вместо положенных 45. Но комментировал его самый настоящий спортивный комментатор, прославленный Владимир Гомельский.

«Самое лучшее, что есть в нашей стране – это наши дети. Они самые талантливые, самые красивые. И наша задача – не только сегодня, не только по первым июня – помочь им найти свое место в жизни и помочь им проявить свои таланты. И тогда наша страна будет и самая сильная, и самая успешная, и самая любимая тоже», - сказал он перед началом игры.

Футбольный матч между воспитанниками интерната и звездами "Первого канала"

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-01.

К концу первого тайма гости открыли счет, но больше забить так и не смогли. Команда «Молния» уже после перерыва забила второй гол в ворота команда «Первого канала» и выиграла матч. Беспристрастное табло стадиона «Купол» зафиксировало счет 2:1. За победу над звездами первого канала ребят наградили кубком и ценными призами.

19:05, 01 июня, 2018
Марат Газизуллин
111
0
#дети\n#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#видео\n#Удмуртия\n#Первый канал\n#благотворительность

 

 

 


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Футбольный матч между воспитанниками интерната и звездами «Первого канала»

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