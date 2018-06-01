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Новый ледовый дворец в Можге планируют построить уже в следующем году

15:46, 01 июня, 2018
Георгий Поветкин
15:46, 01 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#строительство\n#Ижевск\n#хоккей\n#Белкамнефть\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Также территория станет местом притяжения для жителей города.

Ижевск. Удмуртия. Новый ледовый дворец в Можге планируют построить уже в следующем году. Также территория станет местом притяжения для жителей города. О подробностях строительства рассказал глава Удмуртии на встрече с Михаилом Гуцериевым и детской хоккейной командой «Луч».

«Там (в Можге) меньше всего современной инфраструктуры. Мы советовались и с коллегами, и с Юрием Викторовичем Федоровым. Это не просто универсальный спортивный комплекс, это элемент большой работы, которую мы начинаем. Мы боремся за здоровых людей и детей, у которых должна быть альтернатива. Здоровое поколение – это первое. Второе – у нас большой проект по развитию хоккея с компанией «Белкамнефть». Хоккей – это спорт номер один в Удмуртии. Мы разработали стратегию: от ребенка до мастера спорта. Будет выстроена цепочка соревнований и система подготовки. Инфраструктура является элементом этой большой работы», - рассказала журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ледовый дворец в Можге

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-01.

В свою очередь председатель совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и основатель благотворительного фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев отметил, что компания всегда поддерживала республику, реализуя проекты на ее территории каждые два-три года.

«В принципе, глава (Удмуртии – прим. ред.) определил, что в этом городе мы должны поставить ледовый дворец. Александр Владимирович сказал, что там будет дальше. […] В нашем детстве были коньки, которые мы привязывали к ботинкам, а клюшки вырезали из фанеры. У вас есть возможности намного большие. Я думаю, что через год-полтора вы будете тренироваться уже в новом дворце. Я вас поздравляю с новым началом», - сказал Михаил Гуцериев.

Отметим, что ранее юным спортсменам приходилось тренироваться на открытом льду, либо проводить занятия за 50 км от города.

«Я обратился к Александру Владимировичу в соцсетях и получилась неожиданность, когда меня пригласили на встречу по поводу ледового дворца. На открытой площадке мы можем полноценно за зиму два месяца позаниматься, а в остальное время нам приходится ездить в Вавож три раза в неделю, поэтому сложности сейчас в том, что и тренировки вечером, и уроки надо успевать учить детям», - рассказал тренер детского хоккейного клуба «Луч» Ильдар Низамбиев.

По его словам, после появления ледового дворца в Можге, спортсмены смогут проводить летние сборы и полноценные тренировки.

Отметим, что вокруг мини-арены будут благоустроена территория с зоной тишины, где смогут отдыхать местные жители. Также внутри дворца будет отдельный универсальный спортивный зал и зал для единоборств.

15:46, 01 июня, 2018
Георгий Поветкин
798
0
#спорт\n#строительство\n#Ижевск\n#хоккей\n#Белкамнефть\n#Удмуртия

 

 

 


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