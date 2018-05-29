Более 1000 жителей Ижевска вышли на старт марафона «Бегущие сердца»

Одновременно марафон прошел в 56 городах России.

Ижевск. Удмуртия. Более 1000 человек вышли на старт ижевского этапа Зеленого марафона «Бегущие сердца». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

В столице Удмуртии участие в марафоне приняли не только взрослые, но и дети – воспитанники детских садов и учащиеся школ. Самой младшей участнице едва исполнилось 2 года.

«Одновременно марафон прошел в 56 городах России - от Калининграда до Владивостока, а также в Казахстане и Республике Беларусь. Общее количество марафонцев превысило 121 000 человек», - говорится в сообщении спортивного ведомства.

Марафонцы в России собрали 53 млн рублей, 40,5 млн рублей передали в фонд «Обнаженные сердца» для расширения проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития.