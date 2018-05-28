В Ижевске олимпийская чемпионка Алина Загитова провела мастер-класс для юных фигуристов

После мероприятия фигуристка ответила на вопросы журналистов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова провела мастер-класс для юных фигуристов. На лед «Олимпийца» вышли несколько десятков начинающих спортсменов, которые провели около часа на катке под руководством подопечной Этери Тутуберидзе.

Процессом руководили и первые тренеры Загитовой.

«Сложно тренировать если честно, но я желаю всем тренерам хороших учеников, чтобы они слушались всегда и взаимопонимание должно быть. Я готовилась, конечно, но опору делала на то, чтобы начальную сначала подготовку, потому что это самое главное, когда спортсмены только начинают кататься», - сказала журналистам фигуристка.

Мастер-класс Алины Загитовой в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-28.

Загитова также поделилась воспоминаниями об Ижевске.

«Вспоминается как я тут тренировалась и первые мои тренировки. Сначала я каталась в ледовом дворце «Ижсталь», потом построили такой замечательный каток, и мы перешли в «Олимпиец» кататься, я вспоминаю как мы тут проводили время, залы, каток этот», - сказала Алина Загитова, которая начинала карьеру в том числе под руководством Натальи Антипиной.