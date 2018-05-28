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В Ижевске олимпийская чемпионка Алина Загитова провела мастер-класс для юных фигуристов

19:13, 28 мая, 2018
Георгий Поветкин
19:13, 28 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: ИА Сусанин/Александр Барышников
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После мероприятия фигуристка ответила на вопросы журналистов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова провела мастер-класс для юных фигуристов. На лед «Олимпийца» вышли несколько десятков начинающих спортсменов, которые провели около часа на катке под руководством подопечной Этери Тутуберидзе.

Процессом руководили и первые тренеры Загитовой.

«Сложно тренировать если честно, но я желаю всем тренерам хороших учеников, чтобы они слушались всегда и взаимопонимание должно быть. Я готовилась, конечно, но опору делала на то, чтобы начальную сначала подготовку, потому что это самое главное, когда спортсмены только начинают кататься», - сказала журналистам фигуристка.

Мастер-класс Алины Загитовой в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-28.

Загитова также поделилась воспоминаниями об Ижевске.

«Вспоминается как я тут тренировалась и первые мои тренировки. Сначала я каталась в ледовом дворце «Ижсталь», потом построили такой замечательный каток, и мы перешли в «Олимпиец» кататься, я вспоминаю как мы тут проводили время, залы, каток этот», - сказала Алина Загитова, которая начинала карьеру в том числе под руководством Натальи Антипиной.

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

Олимпийскую чемпионку торжественно встретили в столице Удмуртии, где она проведет мастер-класс для юных спортсменок и встретится с главой республики Александром Бречаловым. Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики торжественно встретили олимпийскую чемпионку Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании Алину Загитову. В Ижевске спортсменка пробудет один день.

19:13, 28 мая, 2018
Георгий Поветкин
748
0
#спорт\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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