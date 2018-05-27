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Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

22:26, 27 мая, 2018
Георгий Поветкин
22:26, 27 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова\n#Евгения Медведева
Фото: ИА Сусанин/Александр Барышников
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Об этом спортсменка рассказала журналистам после того как прибыла в Ижевск, чтобы побыть дома и провести мастер-класс для юных фигуристок.

Ижевск. Удмуртия. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от тренера Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка рассказала журналистам после того как прибыла в Ижевск, чтобы побыть дома и провести мастер-класс для юных фигуристок.

«Нет, не могу представить», - коротко прокомментировала Загитова.

Напомним, что ранее серебряная призерка Пхенчхана Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Загитова и Медведева тренировались в одной группе.

22:26, 27 мая, 2018
Георгий Поветкин
351
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова\n#Евгения Медведева

 

 

 


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