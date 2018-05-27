Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

Об этом спортсменка рассказала журналистам после того как прибыла в Ижевск, чтобы побыть дома и провести мастер-класс для юных фигуристок.

Ижевск. Удмуртия. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от тренера Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка рассказала журналистам после того как прибыла в Ижевск, чтобы побыть дома и провести мастер-класс для юных фигуристок.

«Нет, не могу представить», - коротко прокомментировала Загитова.

Напомним, что ранее серебряная призерка Пхенчхана Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Загитова и Медведева тренировались в одной группе.