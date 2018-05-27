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Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о новой программе

21:50, 27 мая, 2018
Георгий Поветкин
21:50, 27 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: ИА "Сусанин"
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По словам олимпийской чемпионки, это будет фактически тот же набор элементов, но с оглядкой на возможные изменения правил в фигурном катании.

Ижевск. Удмуртия. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о своей новой программе. По словам олимпийской чемпионки, это будет фактически тот же набор элементов, но с оглядкой на возможные изменения правил в фигурном катании.

«Посмотрите. На то он и сюрприз. Те же самые набор элементов, просто сейчас чуть-чуть правила меняются, поэтому… нет, не буду вам говорить», - рассказала журналистам фигуристка в аэропорту Ижевска.

По словам олимпийской чемпионки, она начнет тренироваться с 4 июня. Первый сбор пройдет в Новогорске.

«Сейчас, когда я приеду в Новогорск, нужно спокойно поставить программу, чтобы зрители, которые на меня смотрят, прочувствовали мою программу, потому что она очень интересная», - сказала Загитова.

На данный момент известно, что короткую программу Загитова будет исполнять под музыку из мюзикла «Призрак оперы». Произвольную программу, по словам фигуристки, ей еще не поставили.

21:50, 27 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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