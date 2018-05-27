Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова попала в топ самых популярных спортсменов мира

Фигуристка заняла 20 строчку.

Ижевск. Удмуртия. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова попали в топ-25 самых популярных спортсменок мира по версии ESPN. Как сообщает Sports.ru, спортсменка заняла 20 строчку.

Также в этом списке оказалась фигуристка Евгения Медведева, которая взяла на олимпиаде серебро.

Топ-25 популярных спортсменок мира по версии ESPN:

1. Серена Уильямс (США, теннис)

2. Мария Шарапова (Россия, теннис)

3. Винус Уильямс (США, теннис)

4. СаинаНехвал (Индия, бадминтон)

5. Каролин Возняцки (Дания, теннис)

6. Симона Халеп (Румыния, теннис)

7. Алекс Морган (США, футбол)

8. Фу Юаньхуэй (Китай, плавание)

9. ЛиндсиВонн (США, горные лыжи)

10. Мишель Вай (США, гольф)

20. Алина Загитова (Россия, фигурное катание)…

22. Евгения Медведева (Россия, фигурное катание).