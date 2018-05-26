Алина Загитова проведет в Ижевске мастер-класс для начинающих фигуристок

Власти региона приготовили для чемпионки сюрприз.

Ижевск. Удмуртия. Обладательница золота Пхёнчхана Алина Загитова примет участие в ряде мероприятий в родном Ижевске. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, чемпионка вернется из Москвы вечером 27 мая.

Судя по записям в соцсетях Алины, в столицу она отправилась за долгожданным подарком из Японии – щенком породы акита-ину по кличке Масару. Чемпионке, напомним, всего 16 лет, и она давно мечтала о своей собаке.

А в понедельник, 28 мая, в ледовом дворце «Олимпиец» на проспекте Калашникова состоится мастер- класс по фигурному катанию. Здесь Алина встретится с первым тренером Натальей Антипиной.

Зрители увидят выступления юных ижевских фигуристок, в числе которых на лед выйдет младшая сестра Алины – Сабина. Олимпийская чемпионка проведет автограф-сессию, также спортсменки смогут сфотографироваться со звездой фигурного катания.

Кроме того, Алина Загитова встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Для победительницы Олимпиады приготовлен сюрприз. Какой именно – пока не разглашается.