Спортивный комментатор Виктор Гусев прокомментирует футбольный матч в Ижевске

Соревнования пройдут в рамках акции Первого канала.

Ижевск. Удмуртия. Комментатор Виктор Гусев примет участие в благотворительной акции «Стань первым!», которая пройдет в Ижевске 1 июня. Об этом сообщает Минспорта Удмуртии.

Гусев будет комментировать товарищеский матч по футболу между сборной командой Первого канала и командой республиканского детского дома. Матч пройдет 1 июня, с 13.00 до 15.00 на стадионе «Купол» по адресу: ул. Кирова, 6.

Кроме того, в этот день на территории парка имени С.М. Кирова будут развернуты бесплатные развлекательно-анимационные площадки для всех желающих. Все зрители матча получат сладкий приз от Первого канала – брикет мороженого.

Ежегодная благотворительная акция Первого канала посвящена Дню защиты детей. В этом году она проходит в Ижевске. Всех маленьких и взрослых участников акции ждет насыщенная программа.