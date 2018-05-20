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Спортивный комментатор Виктор Гусев прокомментирует футбольный матч в Ижевске

12:11, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
12:11, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
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#дети\n#спорт\n#футбол\n#Первый канал\n#благотворительность
Фото: fclmnews.ru
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Соревнования пройдут в рамках акции Первого канала.

Ижевск. Удмуртия. Комментатор Виктор Гусев примет участие в благотворительной акции «Стань первым!», которая пройдет в Ижевске 1 июня. Об этом сообщает Минспорта Удмуртии.

Гусев будет комментировать товарищеский матч по футболу между сборной командой Первого канала и командой республиканского детского дома. Матч пройдет 1 июня, с 13.00 до 15.00 на стадионе «Купол» по адресу: ул. Кирова, 6.

Кроме того, в этот день на территории парка имени С.М. Кирова будут развернуты бесплатные развлекательно-анимационные площадки для всех желающих. Все зрители матча получат сладкий приз от Первого канала – брикет мороженого.

Ежегодная благотворительная акция Первого канала посвящена Дню защиты детей. В этом году она проходит в Ижевске. Всех маленьких и взрослых участников акции ждет насыщенная программа.

12:11, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
534
0
#дети\n#спорт\n#футбол\n#Первый канал\n#благотворительность

 

 

 


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