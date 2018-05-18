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«Горную реку» создадут на Ижевском пруду

13:15, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
13:15, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
134
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#Набережная Ижевского пруда\n#соревнования
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Экстремальные водные соревнования пройдут в начале июня.

Ижевск. Удмуртия. Открытый кубок Удмуртской Республики по спортивному туризму «Вумурт-2018» пройдёт в Ижевске. Как сообщает организатор турнира «Команда Траверз», соревнование намечено на 2-3 июня 2018 года.

Спортсмены-водники из городов республики и соседних регионов соберутся, чтобы сразиться в водном слаломе на катамаранах, каяках и байдарках. Водную трассу, необходимую для соревнований, организаторы обустроят своими руками. На плотине Ижевского пруда специально для «Вумурта» установят искусственный порог, имитирующий горную реку.

К участию приглашаются все желающие от 12 лет.  Заявки принимаются до 1 июня. Подробная информация в группе «ВКонтакте».

13:15, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
134
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#Набережная Ижевского пруда\n#соревнования

 

 

 


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