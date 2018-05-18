«Горную реку» создадут на Ижевском пруду

Экстремальные водные соревнования пройдут в начале июня.

Ижевск. Удмуртия. Открытый кубок Удмуртской Республики по спортивному туризму «Вумурт-2018» пройдёт в Ижевске. Как сообщает организатор турнира «Команда Траверз», соревнование намечено на 2-3 июня 2018 года.

Спортсмены-водники из городов республики и соседних регионов соберутся, чтобы сразиться в водном слаломе на катамаранах, каяках и байдарках. Водную трассу, необходимую для соревнований, организаторы обустроят своими руками. На плотине Ижевского пруда специально для «Вумурта» установят искусственный порог, имитирующий горную реку.

К участию приглашаются все желающие от 12 лет. Заявки принимаются до 1 июня. Подробная информация в группе «ВКонтакте».