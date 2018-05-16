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Единоборцы из Удмуртии завоевали два «золота» на первенстве Азии

14:30, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
14:30, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#спортсмены
Фото: Пресс-служба Минспорта УР
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Юноши могут отправиться на первенство мира по рукопашному бою.

Ижевск. Удмуртия. Единоборцы из Удмуртии вернулись с золотыми медалями с первенства Азии. Как сообщает пресс-служба республиканского Минспорта, в рамках I Открытых Евразийских юношеских Игр боевых искусств чемпионат по рукопашному бою прошёл в Уфе с 13 по 16 мая.

Сборная России заняла 1-е место в общем зачёте. В составе команды спортсмены из Удмуртии завоевали две в две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Золото в копилку команды принёс Георгий Сентяков (в возрастной группе 12-13 лет). В этой же возрастной категории 2-е место занял Александр Новосёлов.

Ещё одно золото завоевал Александр Агафонов (в возрастной категории 16-17 лет). Бронзу взял Артём Черепанов в возрастной группе 14-15 лет стал третьим.

В сентябре 2018 года состоится первенство Мира по рукопашному бою в возрастных категориях 14-15 и 16-17 лет. Отмечается, что в соревнованиях смогут принять участие и спортсмены из Удмуртии.

14:30, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
645
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#спортсмены

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