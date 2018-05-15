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Главный тренер «Прогресса»: каждый будет востребован, найдёт хороший клуб для дальнейшего развития

15:25, 15 мая, 2018
Георгий Поветкин
15:25, 15 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия
Фото: vk.com/mfc_progress
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Наставник мини-футбольного клуба из Глазова поблагодарил сотрудников команды и игроков за профессиональный подход к делу.

Ижевск. Удмуртия. Главный тренер глазовского «Прогресса» Евгений Осинцев выразил уверенность в том, что каждый игрок будет востребован и найдёт хороший клуб для дальнейшего развития. Наставник мини-футбольного клуба из Удмуртии поблагодарил игроков и тренерский за профессиональный подход к делу.

«К моему огромному сожалению, нашей команде пришлось раньше времени завершить этот сезон. Хочу поблагодарить всю команду: игроков, тренерский штаб и медицинский персонал за проделанную работу. Сказать каждому, что их трудолюбие, старание и целеустремленность обязательно дадут свои плоды. Мы вместе получили опыт тренировок и игр в сложных психологических и финансовых условиях. Я уверенно могу сказать, что каждый прибавил за этот год, каждый будет востребован, найдёт хороший клуб для дальнейшего развития», - сказал Евгений Осинцев.

Он также отдельно поблагодарил болельщиков клуба, которые поддерживали коллектив на протяжении всего сезона.

«Я уверен, что ребята в плей-офф бились бы отважно, мы к этому готовились, и была проделана огромная работа. Хочу пожелать всем профессионального роста, благополучия и здоровья», - приводит слова Осинцева клубная пресс-служба.

Напомним, что в этом году мини-футбольный клуб «Прогресс» получил право побороться за победу в плей-офф Суперлиги, однако Ассоциация отозвала у «Прогресса» лицензию, без которой команда не имеет право продолжать выступление в турнире.

На данный момент часть игроков уже уволилась из клуба и разъехалась. Определенности по следующему сезону на данный момент нет. Клуб не допустили к жеребьевке календаря первого этапа чемпионата России по мини-футболу сезона 2018/19 годов.

15:25, 15 мая, 2018
Георгий Поветкин
904
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#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия

 

 

 


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