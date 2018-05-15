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Оргкомитет по проведению триатлонных стартов прошёл в Воткинске

12:00, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
12:00, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
203
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#спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Дата старта назначена на 15 июля 2018 года.

Воткинск. Удмуртия. В администрации Воткинска прошёл оргкомитет по проведению в городе триатлонных стартов Titan. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, старт соревнований назначен на 15 июля 2018 года.

Организаторы готовят большой фестиваль триатлона. Участников ждут профессиональная организация стартов, электронно-чиповое судейство, пункты экспресс-питания на трассах, прокат лучшего спортивного инвентаря и многое другое.

На стартах по триатлону будет представлено три дисциплины:

- олимпийская дистанция (плавание - 1,5 км; велоэтап - 40 км; бег - 10 км);

- спринт (плавание - 750 м; велоэтап - 20 км; бег - 5 км);

- суперспринт (плавание - 300 м; велоэтап - 8 км; бег - 2 км).

Возрастные категории участников разбиты на группы от 16 лет и старше. Более подробную информацию, схему трасс и заявку на участие в соревнованиях можно найти на сайте Минспорта Удмуртии.

Напомним, первые соревнования по триатлону TITAN прошли в Воткинске в августе 2017 года. Участниками соревнований стали более 300 спортсменов.

12:00, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
203
0
#спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования

 

 

 


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