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Пловчиха из Удмуртии завоевала серебро и бронзу на первенстве России

10:20, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
10:20, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#соревнования\n#плавание
Фото: Пресс-служба Минспорта УР
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Первенство России завершилось в Саранске.

Ижевск. Удмуртия. Пловчиха из Удмуртской Республики Маргарита Дрямина завоевала серебро и бронзу на первенстве России. Как сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртии, в Саранске проходили соревнования в рамках первенства России по плаванию.

Участниками состязаний стали 938 спортсменов из 63 регионов России. Среди юниоров из Удмуртии в плавании на спине на 200 метров хороший результат показал Роман Кузнецов - 5 место, на такую же дистанцию вольным стилем пятой стала Анастасия Кузнецова в категории девушек 13-14 лет.

Маргарита Дрямина дважды покорила пьедестал почёта, завоевав серебро на дистанции 50 метров брассом и бронзу на дистанции 100 метров брассом.

10:20, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
277
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#соревнования\n#плавание

 

 

 


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