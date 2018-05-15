Пловчиха из Удмуртии завоевала серебро и бронзу на первенстве России

Первенство России завершилось в Саранске.

Ижевск. Удмуртия. Пловчиха из Удмуртской Республики Маргарита Дрямина завоевала серебро и бронзу на первенстве России. Как сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртии, в Саранске проходили соревнования в рамках первенства России по плаванию.

Участниками состязаний стали 938 спортсменов из 63 регионов России. Среди юниоров из Удмуртии в плавании на спине на 200 метров хороший результат показал Роман Кузнецов - 5 место, на такую же дистанцию вольным стилем пятой стала Анастасия Кузнецова в категории девушек 13-14 лет.

Маргарита Дрямина дважды покорила пьедестал почёта, завоевав серебро на дистанции 50 метров брассом и бронзу на дистанции 100 метров брассом.