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Федерацию лыжных гонок Удмуртии возглавил Максим Вылегжанин

13:00, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
13:00, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
Фото: ФЛГР
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Ранее этот пост занимала олимпийская чемпионка Калгари-88 Тамара Тихонова.

Ижевск. Удмуртия. Федерацию лыжных гонок Удмуртии возглавил Максим Вылегжанин. Ранее этот пост занимала олимпийская чемпионка Калгари-88 Тамара Тихонова.

Как рассказал прославленный спортсмен, сейчас главные проблемы в этом виде спорта в регионе – поиск спонсоров, решение вопросов с экипировкой и зарплатами.

«Вместе с этим, у молодых лыжников в Удмуртии высокий уровень подготовки. И на новом посту будем плотно сотрудничать с президентом Федерации Еленой Вяльбе. У нас хорошие отношения, она – президент, я – спортсмен, поэтому часто пересекаемся», - приводит словам Вылегжанина «Лыжный спорт» со ссылкой на радио КП.

Несмотря на назначение, Максим Вылегжанин не планирует завершать спортивную карьеру. Отметим, что его заявили в состав национальной сборной на грядущий сезон.

13:00, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
386
0
#спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжный спорт

 

 

 


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