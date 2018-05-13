Ранее этот пост занимала олимпийская чемпионка Калгари-88 Тамара Тихонова.

Ижевск. Удмуртия. Федерацию лыжных гонок Удмуртии возглавил Максим Вылегжанин. Ранее этот пост занимала олимпийская чемпионка Калгари-88 Тамара Тихонова.

Как рассказал прославленный спортсмен, сейчас главные проблемы в этом виде спорта в регионе – поиск спонсоров, решение вопросов с экипировкой и зарплатами.

«Вместе с этим, у молодых лыжников в Удмуртии высокий уровень подготовки. И на новом посту будем плотно сотрудничать с президентом Федерации Еленой Вяльбе. У нас хорошие отношения, она – президент, я – спортсмен, поэтому часто пересекаемся», - приводит словам Вылегжанина «Лыжный спорт» со ссылкой на радио КП.

Несмотря на назначение, Максим Вылегжанин не планирует завершать спортивную карьеру. Отметим, что его заявили в состав национальной сборной на грядущий сезон.