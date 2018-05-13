play
pause
  • $ 61.74 ↓
  • € 73.51 ↓

Республиканский спортивный фестиваль школьников Удмуртии пройдет в селе Сигаево

11:30, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
11:30, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
487
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#Сарапульский район
Фото: pixabay.com
487
0

Соревнования спартакиады проходят в пять этапов: от внутришкольных соревнований до финальных республиканских соревнований по 17 видам программы, в которых принимает участие более 50 тысяч юных спортсменов.

Сигаево. Удмуртия. Республиканский спортивный фестиваль школьников Удмуртии пройдет в селе Сигаево. Соревнования спартакиады проходят в пять этапов, в которых принимает участие более 50 тысяч юных спортсменов, сообщает пресс-служба Мииобрнауки республики.

Соревнования состоятся с 21 по 24 июня этого года.

В программу фестиваля включены состязания по волейболу, баскетболу, мини-футболу, русской лапте и лёгкой атлетике.

Спортивное мероприятие в этом году планируется провести в честь 100-летнего юбилея системы дополнительного образования в России в рамках приоритетного федерального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Удмуртской Республике.

11:30, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
487
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#Сарапульский район

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15366

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11623
15:40, 08 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

9452
11:08, 07 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

8918
13:30, 10 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

5686
16:00, 11 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
11320

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

3448
18:57, 10 мая, 2018

Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

2325
18:41, 07 мая, 2018

В День Победы российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским воинам в Дании

2104
16:45, 09 мая, 2018

МЧС: 7 застрявших на льдине рыбаков спасли в Магадане

1886
12:15, 09 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2429

Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

2083
18:16, 08 мая, 2018

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2052
19:20, 10 мая, 2018

Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

2045
16:55, 06 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2029
14:15, 09 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018

Кухня великой победы

11 мая, 2018

«КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник в Нечкино

11 мая, 2018