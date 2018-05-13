Соревнования спартакиады проходят в пять этапов: от внутришкольных соревнований до финальных республиканских соревнований по 17 видам программы, в которых принимает участие более 50 тысяч юных спортсменов.

Сигаево. Удмуртия. Республиканский спортивный фестиваль школьников Удмуртии пройдет в селе Сигаево. Соревнования спартакиады проходят в пять этапов, в которых принимает участие более 50 тысяч юных спортсменов, сообщает пресс-служба Мииобрнауки республики.

Соревнования состоятся с 21 по 24 июня этого года.

В программу фестиваля включены состязания по волейболу, баскетболу, мини-футболу, русской лапте и лёгкой атлетике.

Спортивное мероприятие в этом году планируется провести в честь 100-летнего юбилея системы дополнительного образования в России в рамках приоритетного федерального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Удмуртской Республике.