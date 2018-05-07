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Глазовский «Прогресс» потерпел крупное поражение от «Синары»

09:55, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
09:55, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия
Фото: Сергей Сергеев (МФК Прогресс)
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Встреча против клуба из Екатеринбурга закончилась со счетом 11:2 в пользу гостей.

Екатеринбург. Глазовский «Прогресс» потерпел крупное поражение от «Синары». Встреча против клуба из Екатеринбурга закончилась со счетом 11:2 в пользу гостей. 

В составе клуба из Удмуртии отличились Антон Оппер и Артур Мелконян. В итоге коллектив расположился на 7 месте после окончания регулярно чемпионата элитного мини-футбольного дивизиона и получил право на участие в серии плей-офф. Однако на данный момент этот вопрос не решен. «Прогресс» испытывает финансовые трудности и может сняться с розыгрыша.

7 мая должно состояться заседание, по результатам которого в клуб направят письмо.

Ранее комиссия выдала обязательное предписание «Прогрессу», «Дине» и «Автодору» погасить задолженности перед лигой в полном объеме до 11:00 (мск) 7 мая 2018 года.

В случае невыполнения обязательного предписания будет рассмотрен вопрос об отзыве лицензии на текущий сезон. В этом случае его место будет отдано другой команде согласно спортивному принципу. Также «Прогресс», «Дина» и «Автодор» не будут допущены к процедуре жеребьевки календаря первого этапа чемпионата России сезона 2018/19 годов.

Главный тренер глазовчан Евгений Осинцев уже обращался к руководству АМФР с просьбой дать команде доиграть сезон до конца.

«Хочу обратиться к нашему руководству, к Ассоциации мини-футбола России, в лице Семена Николаевича Андреева и Эмиля Гуметовича Алиева, с просьбой от команды, от болельщиков о возможности доиграть сезон до конца. Не лишать нас этого шанса попасть в плей-офф, потому что на самом деле была проделана огромная работа», - говорится в обращении, которое разместили в официальной группе команды Вконтакте.

По мнению Осинцева, в прерогативе должны стоять стоять спортивные принципы выхода в плей-офф, а не финансовые.

09:55, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия

 

 

 


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