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Футболист из Ижевска Никита Медведев стал чемпионом России в составе «Локомотива»

09:30, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
09:30, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Локомотив
Фото: fclm.ru
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В минувшие выходные «железнодорожники» в домашнем матче обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга и оформили третье чемпионство в истории клуба.

Москва. Россия. Голкипер из Ижевска Никита Медведев стал чемпионом России в составе «Локомотива». В минувшие выходные «железнодорожники» в домашнем матче обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга и оформили третье чемпионство в истории клуба.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил Лопес Эдер, который замкнул прострельную передачу Владислава Игнатьева.

Никита Медведев перешел в стан «Локомотива» из Ростова в июне 2017 года. До этого защищал ворота «Зенита» из Ижевска.

Клуб из Москвы завоевывал титул чемпиона в 2002, 2004, 2018 годах.

09:30, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
771
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Локомотив

 

 

 


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