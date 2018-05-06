Футбольный клуб «Зенит» из Ижевска сыграл вничью с «Челябинском»

Следующий матч ижевская команда сыграет 11 мая.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский ФК «Зенит» провёл очередной матч в рамках Профессиональной футбольной лиги. Как сообщается в официальной группе клуба ВКонтакте, спортсмены из столицы Удмуртии на выезде сыграли вничью с «Челябинском».

Игра завершилась со счётом 0:0. Предыдущий матч подопечные Игоря Меньщикова также провели вничью.

Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Урал-Приволжье», имея 33 очка после 20 игр.

Следующий матч «Зенит» проведёт 11 мая на своём поле против «Лады» из Тольятти.