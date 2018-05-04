Девушки-стрелки из Удмуртии стали лучшими на всероссийских соревнованиях

Три спортсменки заняли первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров.

Майкоп. Адыгея. Женская сборная Удмуртской Республики по стрельбе завоевала титул чемпионов России на соревнованиях в Майкопе. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, в составе команды на соревнованиях выступили Юлия Каримова, Наталья Братчикова и Полина Болоткова.

Три спортсменки заняли первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров. В отборочном старте девушки набрали 3497 очков из 3600 возможных.

«Серебро» соревнований завоевали Мария Иванова, Полина Хорошева и Дарья Болдинова из Мурманской области (3487 очков), третье место досталось команде из Архангельской области (Вероника Павлова, Дарья Вдовина и Мария Пономарева), набравшей 3461 очко.

Стоит отметить, что днем ранее Юлия Каримова одержала победу на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».