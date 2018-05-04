Помимо Широбокова на соревнования в Китай не поедут еще 4 российских спортсмена.

Тайцан. Китай. Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила ходока из Удмуртии Сергея Широбокова от чемпионата мира по спортивной ходьбе. Об этом сообщает пресс-служба всероссийской федерации легкой атлетики.

Помимо Широбокова на командный чемпионат не поедут ещё 4 российских спортсмена: Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова и Сергей Шарыпов.

Как сообщает международная ассоциация, такое решение было принято в результате появившейся информации о тренировочном сборе в Киргизии, где вместе со спортсменами присутствовал пожизненно дисквалифицированный тренер Виктор Чёгин.

Отметим, чемпионат мира пройдет с 5 по 6 мая в в Тайцане, Китай.