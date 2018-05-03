Глазовский «Прогресс» занял 7 место в регулярке Суперлиги

В плей-офф мини футбольный клуб из Удмуртии встретится со вторым клубом чемпионата.

Глазов. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» занял 7 место в регулярном чемпионате Суперлиги. В предпоследнем туре подопечные Евгения Осинцева дважды обыграли «Автодор».

Первая игра завершилась со счетом 5:1, вторая – 4:3.

В плей-офф мини футбольный клуб из Удмуртии встретится со вторым клубом чемпионата. На данный момент в списке возможных соперников «Сибиряк», «Газпром-ЮГРА» и «Тюмень». Окончательные результаты регулярки будут известны после завершения последнего тура.

Отметим, что в прошлом году «Прогресс» также вышел в плей-офф суперлиги, где в упорной борьбе уступил «Сибиряку».