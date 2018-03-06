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Фигуристку из Удмуртии Алину Загитову могут наградить знаком «За заслуги перед городом Ижевском»

16:38, 06 марта, 2018
Анна Торхова
16:38, 06 марта, 2018
Анна Торхова
1607
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#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: https://vk.com/alinazagitova
1607
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Спортсменка станет первой ижевчанкой, удостоенной такой наградой.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска выступили с инициативой наградить олимпийскую чемпионку из Удмуртии, фигуристку Алину Загитову почетным знаком «За заслуги перед городом Ижевском». Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава столицы Юрий Тюрин.

«Уверен, что депутаты Городской думы на ближайшей сессии в апреле поддержат это предложение», - написал глава.

Спортсменка станет первой ижевчанкой, отмеченной такой наградой.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане Алина Загитова завоевала золото в произвольной программе, серебряную медаль в командных соревнованиях и побила мировой рекорд при исполнении короткой программы.

16:38, 06 марта, 2018
Анна Торхова
1607
0
#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 

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