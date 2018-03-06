Фестиваль по автомногоборью пройдёт в Ижевске

Дети с ограниченными возможностями смогут стать штурманами на гоночном авто.

Ижевск. Удмуртия. На стадионе «Динамо» Ижевска 10 марта пройдёт автоспортивный фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба школы автоспорта «Goltsova Racing».

Традиционное автомногоборье на льду «АвтоЛеди» приуроченно к Международному женскому дню. В программе фестиваля: автомногоборье, дрифт, фигурное катание на автомобилях, мастер-класс по управлению автомобилем от 16-кратного Чемпион России и СССР, победителя ралли «Париж-Дакар», заслуженного мастера спорта РФ Владимира Гольцова.

Также фестиваль посетят дети с ограниченными возможностями. На мероприятии дети смогут побывать штурманами на гоночном авто. Инициатор проекта «АвтоЛёд для особенных детей» Наталья Гольцова прокатит желающих ребят на своём гоночном автомобиле.

«Автоспорт открыт для всех - и для людей с ограниченными возможностями здоровья. И мы хотим показать детям, что они смогут не только водить машину, но при большом желании управлять и гоночными болидами. Есть автомобили на ручном управлении для людей с ограниченными возможностями, существуют уже и картинг, - рассказала Наталья Гольцова.

Условия проведения соревнований:

- в автомногоборье идет зачет по двум классам «АвтоЛеди» и «Men»;

- участники должны проехать по заранее заданной траектории с выполнением различных элементов (автомобильный слалом, фигурное вождение и другое);

- главным фактором при подведении итогов является безошибочное преодоление трассы за минимальное время;

- соревнование проводится на личных автомобилях участников, соответствующих ПДД РФ;

- к состязаниям допускаются участники только при наличии водительского удостоверения, стаж вождения - не менее 1 месяца.

Любителей автоспорта ждут 10 марта на стадионе «Динамо» в 12:00. Вход на мероприятие свободный. Регламент и положение автомногоборья выложены на сайте Goltsova.com.