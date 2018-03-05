В республику приехали представители 20 регионов России. Также в некоторых видах спорта соревновались спортсмены из ближнего зарубежья.

Ижевск. Удмуртия. 1500 спортсменов приняли участие во Всероссийских зимних любительских играх в Удмуртии. В республику приехали представители 20 регионов России. Также в некоторых видах спорта соревновались атлеты из ближнего зарубежья.

«Порядка 1,5 тыс спортсменов из 20 субъектов России. Мы можем сказать, что игры состоялись. У нас есть и иностранные участники. Вчера мы награждали представителя Казахстана, который в одной из возрастных групп занял первое место», - рассказал журналистам замдиректора департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества министерства спорта России Антон Антонов.





Фото: Сергей Грачев

Он уточнил, что развитие массового спорта является одним из приоритетов государственной политики.

«У нас есть госпрограмма, состоящая из трех направлений: развитие массового спорта, развитие спорта высших достижений и проведение международных соревнований на территории России. Любительский спорт – это основа пирамиды, из которой формируются успехи в спорте высших достижений», - отметил Антон Антонов.

Организаторы напомнили, что планируют, что старты будут проходить каждый год: зимние в четный, летние – в нечетный.

«Пока проговаривали, что это Удмуртская Республика, но Александр Владимирович (Бречалов – прим. ред.) сказал, что республика готова поделиться правом проведения и с другими регионами», - сказал Антон Антонов.

В свою очередь вице-президент Федерации триатлона России, директор Всероссийских любительских игр, Алексей Ческидов рассказал журналистам о том, что был приятно удивлен количеству участников, причем даже в таких видах спорта как керлинг.





Фото: Сергей Грачев

«Я был приятно удивлен гостям с Казахстана. Это была, в принципе, наша идея, что через пару-тройку лет, когда мы эту историю будем раскручивать – начнем приглашать спортсменов из соседних государств и стран СНГ. Приятно, что очень много возрастных спортсменов. Наша идея, чтобы люди ставили себе цели и начинали заниматься спортом, втягивались в него.», - рассказал Алексей Ческидов.

По его словам, уже сейчас организаторы задумываются о проведении летних игр, на которые планируют привлечь гораздо больше участников, в том числе за счет увеличения видов спорта. Организаторы не исключают, что на летних играх атлеты смогут посоревноваться и в пляжных видах спорта, бадминтоне и даже в гребле на каноэ.

«Ведутся переговоры с федерацией каноэ. Обсуждали проведение соревнований с ними. Интерес есть. Обсуждаем включение пляжного блока. Также у нас огромная федерация скандинавской ходьбы, будем вести работы в этих направлениях», - рассказал первый замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Павел Вечтомов.

По словам организаторов, проведение зимних соревнований станет так называемым фундаментом, который позволит в дальнейшем более качественно проводить в том числе летние старты.

«Мы заложили фундамент как для зимних игр, так и для летних. На летних мы ожидаем гораздо больше участников. Нам нужно совместно с вами поработать над тем, чтобы уже в 2019 году люди понимали, что каждый может принять участие. Регистрация будет открыта практически за год и количество участников будет больше», - рассказал журналистам Алексей Ческидов.

Напомним, что Всероссийские зимние любительские игры стартовали в Удмуртии 2 марта. Спортсмены-любители могли посоревноваться в керлинге, лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, зимнем триатлоне, конькобежном спорте, горных лыжах. Состязания прошли на лучших спортивных объектах республики.