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Всероссийские зимние любительские игры открылись в Ижевске

10:10, 03 марта, 2018
10:10, 03 марта, 2018
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Праздник завершился грандиозным салютом.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийские зимние любительские игры открылись в парке Кирова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В открытии приняли первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин, заместитель директора департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества министерства спорта России Антон Антонов, член Совета Федерации России Юрий Фёдоров и другие официальные лица.

Участники соревнований и гости на официальной церемонии открытия Игр посмотрели фильм об Удмуртии, увидели выступления звёзд «Евровидения» - «Бабушек из Бураново», а также государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», шоу барабанщиков «Ритмикон» и детских творческих коллективов. Праздник завершился грандиозным салютом.

 «У нас в республике много любителей спорта - с момента объявления лозунга «Удмуртия - территория спорта» в соревнованиях разного уровня приняло участие более 5000 спортсменов», - сказал Александр Свинин.

Он уверен, что в республике интерес к любительским стартам очень высок. Именно поэтому Удмуртия будет претендовать на проведение Всероссийских летних спортивных игр в 2019 году.

Напомним, все подробности о Всероссийских зимних любительских играх можно узнать на сайте.

10:10, 03 марта, 2018
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 

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