Футбольный арбитр из Ижевска попал в список главных судей для работы в Премьер-лиге

Отметим, что Станислав Васильев впервые попал в этот перечень.

Ижевск. Удмуртия. Станислав Васильев из Ижевска попал в список главных судей для работы в Российской футбольной Премьер-лиге. Как сообщает «Футбол на куличках» со ссылкой на ТАСС, арбитр впервые попал в этот ТОП.

«Впервые в список попал судья из Ижевска Станислав Васильев», - говорится в сообщении.

Также матчи будут обслуживать Владислав Безбородов, Михаил Вилков, Роман Галимов, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Павел Кукуян, Сергей Куликов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Владимир Москалев, Владимир Сельдяков, Алексей Сухой, Евгений Турбин, Игорь Федотов и Артем Чистяков.

«Виталий Мешков сможет работать на матчах высшего дивизиона после завершения реабилитации при условии выполнения нормативов Международной федерации футбола (ФИФА) по физической подготовке, а Алексей Николаев - после повторной пересдачи теста ФИФА (после 7 марта)», - пишет издание.

Также на исполкоме были утверждены 34 помощника главных арбитров для работы на матчах РФПЛ.