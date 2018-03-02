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Хоккейный клуб «Знамя-Удмуртия» не примет участие в финале Высшей лиги из-за финансовых проблем

10:07, 02 марта, 2018
Георгий Поветкин
10:07, 02 марта, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: vk.com/znamyaudm
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Также от участия в турнире отказались команды «Восток», «Маяк» и «Локомотив».

Воткинск. Удмуртия. Клуб «Знамя-Удмуртия» из Воткинска не примет участие в финальном турнире Высшей лиги по хоккею с мячом из-за финансовых проблем. Как сообщается в официальной группе коллектива «Вконтакте», от проведения игр также отказались команды «Восток», «Маяк» и «Локомотив».

«Доводим до Вашего сведения, что команда «Знамя – Удмуртия», став победителем во 2 группе, по финансовым причинам не будет участвовать в финальном турнире шести лучших команд Первенства России по Высшей лиге», - говорится в сообщении руководства команды.

Высшая лига чемпионата России делится на три группы, в которых между собой сражаются 7 (вторая и третья группы) и 8 (третья группа) команд. Лучшие клубы по итогам гладкого чемпионата борются за право сыграть в Суперлиге – элитном дивизионе страны.

В этом году за победу будут бороться всего два коллектива – абаканские «Саяны» и мурманский «Мурман». Команды проведут два матча, по результатам которых и определится чемпион. Однако при любом раскладе оба коллектива получают право в сезоне 2018/19 на повышение в классе и на присвоение званий «Мастер спорта по хоккею с мячом».

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10:07, 02 марта, 2018
Георгий Поветкин
216
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#спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 

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