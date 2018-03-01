В Ижевске пройдет городской чемпионат по хоккею на валенках

Победившая команда выиграет путевки болельщиков на чемпионат мира по хоккею в Данию и хоккейную коробку для своего района.

Ижевск. Удмуртия. С 10 по 18 марта в Ижевске пройдет первый в истории чемпионат города среди любителей по хоккею на валенках. Принять участие в уникальном чемпионате смогут все желающие ижевчане, собравшие команды по хоккею на валенках от своего района.

Организаторами чемпионата выступили администрация города и Хоккей-на-валеночная лига Удмуртии.

4 марта в 14:00 на набережной Ижевского пруда пройдет презентация турнира и показательная галла-игра в хоккей на валенках, в которой примут участие символическая сборная Удмуртии (в костюмах талисманов республиканских сельских спортивных игр) и сборная Ижевска (в костюмах городских талисманов – Ижика, Крокодила, Пельменя и т.д.). Также гостей ждёт шоу-программа: танец в валенках от ансамбля «Айкай», новая песня о хоккее на валенках от Богдана Анфиногенова и многое другое. В этот день все желающие смогут узнать правила игры в хоккей на валенках и, возможно, принять решение об участии в чемпионате города.

Отборочные игры чемпионата Ижевска по хоккею на валенках начнутся в каждом районе города с 10 марта. Подать заявку о желании участвовать в чемпионате можно до 7 марта главному судье турнира Сергею Гусеву по телефону 8 (919) 912 44 04.

Любительская команда должна состоять из 12 человек, возраст участников от 16 лет, команды могут быть смешанными – мужчины и женщины. По инициативе Хоккей-на-валеночной лиги Удмуртии, в рамках Чемпионата Ижевска будут возрождены народные названия городских районов – соревноваться будут команды Соцгорода, Культбазы, Татарбазара, Металлурга, Центра и т.д. все новости турнира, полезная информация, график отборочных матчей и фото всегда можно узнать в группе в социальной сети «ВКонтакте».



Пять команд, победивших в районных отборочных играх, примут участие в финале Чемпионата по хоккею на валенках, который пройдет 18 марта на стадионе «Динамо». Финал украсит большое шоу для зрителей. Победившая команда выиграет главный приз - строительство хоккейной коробки в своем районе Ижевска, а также супер-приз - путевки болельщиков на Чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Дании в мае 2018 года.

Отметим, что первые дворовые игры по хоккею на валенках были сыграны в Ижевске в 2008 году. Сегодня хоккей-на-валеночное сообщество Ижевска охватывает около 100 человек и постоянно расширяется.