Возраст спорту не помеха: в Удмуртии прошла третья зимняя спартакиада пенсионеров

Участники соревновались в лыжных гонках, конькобежном спорте, дартсе и шашках.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Третья зимняя спартакиада пенсионеров завершилась 28 февраля в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в состязаниях приняли участие 384 спортсмена.

В финале команды соревновались в лыжных гонках, конькобежном спорте, дартсе и шашках.

Среди сельских районов победителем по итогам 4 дисциплин стали спортсмены из Шарканского района. Второе место заняли представители Малопургинского района, а третье – жители Завьяловского района.

Среди городских команд пальму первенства получил Глазов, за ним расположился Ижевск, а третье место получил Воткинск.

Отметим, в августе в Сарапуле пройдет летняя спартакиада пенсионеров. Она включает в себя 5 дисциплин: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба и шахматы.

Напомним, лучшие спортсмены Удмуртии ежегодно представляют республику на Всероссийской летней спартакиаде пенсионеров. Так, в 2017 году наши атлеты приняли участие в спартакиаде в Пензе.

«По итогам 2017 года численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 55 лет (женщин) и от 60 лет (мужчин) до 79 лет составила 16603 человека и 593 человека в возрасте 80 лет и старше», - сообщает пресс-служба.



























