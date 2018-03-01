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Возраст спорту не помеха: в Удмуртии прошла третья зимняя спартакиада пенсионеров

10:05, 01 марта, 2018
Анна Торхова
10:05, 01 марта, 2018
Анна Торхова
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#спорт\n#Якшур-Бодья\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Участники соревновались в лыжных гонках, конькобежном спорте, дартсе и шашках.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Третья зимняя спартакиада пенсионеров завершилась 28 февраля в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в состязаниях приняли участие 384 спортсмена.

В финале команды соревновались в лыжных гонках, конькобежном спорте, дартсе и шашках.

Среди сельских районов победителем по итогам 4 дисциплин стали спортсмены из Шарканского района. Второе место заняли представители Малопургинского района, а третье – жители Завьяловского района.

Среди городских команд пальму первенства получил Глазов, за ним расположился Ижевск, а третье место получил Воткинск.

Отметим, в августе в Сарапуле пройдет летняя спартакиада пенсионеров. Она включает в себя 5 дисциплин: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба и шахматы.

Напомним, лучшие спортсмены Удмуртии ежегодно представляют республику на Всероссийской летней спартакиаде пенсионеров. Так, в 2017 году наши атлеты приняли участие в спартакиаде в Пензе.
«По итогам 2017 года численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 55 лет (женщин) и от 60 лет (мужчин) до 79 лет составила 16603 человека и 593 человека в возрасте 80 лет и старше», - сообщает пресс-служба.

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10:05, 01 марта, 2018
Анна Торхова
657
0
#спорт\n#Якшур-Бодья\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#лыжный спорт

 

 

 

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