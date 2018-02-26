Также в стартах примет участие уроженка Можги Валерия Васнецова, которая на данный момент выступает за Пермский край.

Отепя. Эстония. Биатлонистка из Удмуртии Кристина Егорова примет участие в юниорском чемпионате мира. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в стартах также примет участие уроженка Можги Валерия Васнецова, которая на данный момент выступает за Пермский край.

Девушки: Анастасия Шевченко (Свердловская область), Анастасия Гореева (Московская область), Мария Кретова (Новосибирская область), Анна Старовойтова (Санкт-Петербург), Анастасия Батманова (Ульяновская область).

Юниорки: Валерия Васнецова (Пермский край), Полина Шевнина (Свердловская область), Ирина Казакевич (Свердловская область), Кристина Егорова (Удмуртская Республика), Эмма Тимербулатова (Тюменская область).

Юноши: Михаил Первушин (Москва), Андрей Вьюхин (Тюменская область), Алексей Огорелков (Тюменская область), Денис Таштимеров (Тюменская область), Даниил Каримов (Свердловская область).

Юниоры: Игорь Малиновский (Омская область-Камчатский край), Саид Каримулла Халили (Москва), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Вячеслав Малеев (Тюменская область), Вадим Истамгулов (Тюменская область).

«Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 26 февраля по 4 марта в Отепя», - пишет пресс-служба Союза биатлонистов России.